جزئیات حادثه فرو ریختن یک پل در ایتالیا/ ۳۵ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورویوز، ریزش بخشی از یک پل معلق بر آزادراهی در شهر در نزدیکی شهر «جنوا» واقع در شمال ایتالیا ده‌ها کشته برجای گذاشته است.

«دانیلو تونینلی» وزیر حمل و نقل ایتالیا در این خصوص اعلام کرد که به نظر می‌ رسد حادثه مذکور یک «تراژدی عظیم» باشد. یک اتاق بحران در ایتالیا برای پیگیری حادثه مستقر شده و نیروهای پلیس‌ و امدادرسانان در محل حضور یافته‌ اند.

رسانه‌ های محلی در این باره اعلام کردند که این واقعه در ساعت ۱۱:۳۰ ظهر به وقت محلی و همزمان با بارش شدید باران روی داده است.

بر اساس اظهارات شاهدان عینی و تصاویر منتشره، زمانی که خودروها روی پل در حال حرکت بوده‌اند بخشی از پل حدود ۲۰۰ متری فرو ریخته است و ده‌ها خودرو بر خطوط راه‌آهن پایین دست آن سقوط کرده‌ اند.

یک شاهد عینی به تلویزیون اِسکای ایتالیا گفته است ۸ یا ۹ ماشین را دیده است که به پایین سقوط کرده‌اند. ویدئوها آوارهای ریخته شده و خودروهای متلاشی را روی زمین نشان می‌ دهند.

منابع اورژانس ایتالیا خبر از ده‌ها کشته داده‌اند.