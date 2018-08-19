۷ زخمی حاصل دو فقره تصادف رانندگی در دهلران

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حوادث صبح امروز و در مسیرهای منتهی به جاده دهلران به اندیمشک روی داده اند.

وی ادامه داد: در یکی از این سوانح یک دستگاه سواری ال ۹۰ به علت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه واژگون می شود.

وی تاکید کرد: این تصادف که در محدوده روستای پتک اعراب روی داده منجر به واژگونی خودرو شده و در نتیجه آن ۲ نفر زخمی شوند.

رئیس پلیس راه ایلام اضافه کرد: همچنین صبح امروز یک دستگاه سورای پراید در منطقه سید اکبر با یک سورای پژو برخورد می کند.

سرهنگ همتی زاده یادآور شد: تجاوز به چپ سورای پژو علت بروز این سانحه بوده است.

وی افزود: در این سانحه نیز ۵ نفر زخمی می شوند که ۳ نفر در بیمارستان شهدای دهلران بستری و ۲ نفر دیگر نیز برای مداوابا اورژانس هوایی به مرکز استان اعزام شدند.