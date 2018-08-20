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۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

اشرف غنی: حملات به طالبان تا قبول آتش‌بس ادامه می‌یابد

اشرف غنی: حملات به طالبان تا قبول آتش‌بس ادامه می‌یابد

رئیس جمهوری افغانستان دستور داد: حملات به طالبان تا قبول آتش‌بس ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا نیوز، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده است تا زمان ارائه پاسخ مثبت از سوی طالبان به آتش بس، عملیات نظامی علیه این گروه ادامه خواهد داشت.

در این راستا، وزارت دفاع این کشور نیز امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰ عملیات زمینی و هوایی علیه طالبان انجام داده است.

این در حالیست که طالبان با پیشنهاد «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان برای برقراری آتش بس در روز عید قربان مخالفت کرده است.

رئیس جمهوری افغانستان دیروز با برقراری آتش بس مشروط با طالبان به مناسبت عید قربان موافقت کرده بود.

به گفته رئیس جمهوری افغانستان این آتش بس مشروط و سه ماهه بود.

دولت افغانستان و طالبان ۲ ماه پیش و به مناسبت عید فطر نیز آتش‌بس ۳ روزه‌ای را اجرا کردند.

کد مطلب 4380308

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