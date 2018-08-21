آرامگاه ابن سینا سوم شهریور میزبان علاقه مندان به حکیم جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، توکل دارایی، رئیس روابط عمومی و امور بینالملل این بنیاد با اشاره به بزرگداشت ابنسینا و روز پزشک در تقویم رسمی کشور در اول شهریور ماه، گفت: با توجه به تعطیلات مرتبط با عید سعید قربان، ستاد هماهنگی استانی تصمیم گرفت آیین ادای احترام به ابن سینای بزرگ به جای روز یکم در روز سوم شهریور ۱۳۹۷ در آرامگاه این حکیم و طبیب جهانی برگزار شود.
توکل دارائی افزود: این آیین با حضور مقامهای ارشد اجرایی و مذهبی استان و پزشکان و اساتید و مدیران دستگاههای اجرایی و مهمانانی خارج از استان برگزار میشود.
دارائی در مورد برنامههای این آیین توضیح داد: رونمائی از تصحیح کتاب اول قانون در طب ابنسینا، ادای سوگند پزشکی دانشجویان، رونمائی از دفترچه جدید تامین اجتماعی با تصویر بوعلیسینا و اهدای فاتحه و شاخه گل توسط حاضران به آرامگاه شیخالرئیس، جزء برنامههای این روز است.
وی افزود: دکتر سیدحسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا قائم مقام وی، دکتر خدادوست رئیس دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و تنی چند از استادان طب سنتی از تهران، دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر کشور، دکتر نجفقلی حبیبی، استاد دانشگاه و مصحح کتاب قانون، دکتر نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور، آیتالله غیاثالدین طهمحمدی نماینده ولی فقیه در استان و رئیس بنیاد بوعلیسینا، مهندس محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و معاونان وی، روسای دانشگاههای علوم پزشکی، بوعلیسینا، پیام نور و آزاد اسلامی به همراه هیئت علمی؛ و مدیران کل ادارات فرهنگی و اجرایی استان همدان و جمع زیادی از علاقهمندان و دوستداران شیخالرئیس در این آیین به ابنسینا ادای احترام میکنند.
رئیس روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد بوعلیسینا ادامه داد: این آیین از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۰ ادامه دارد و پس از آن مهمانان در همایش طب ایرانی-سینوی که در مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی همدان برپا میشود، شرکت میکنند و در این همایش نیز سخنرانیهای علمی درباره طب سنتی ایرانی ارائه خواهد شد.
وی با دعوت از اهالی رسانه و مطبوعات و خبرگزاریهای استان همدان برای حضور و پوشش این آیین، گفت: اهمیت برگزاری آیین احترام به جناب بوعلی در سال جاری، با توجه به اخبار مصادره و تصاحب نام و میراث ابنسینا توسط برخی همسایگان، وظیفه اطلاع رسانی در اینباره را دو چندان میکند و امیدواریم هر ایرانی وطندوست و فرهنگمداری که نسبت به مفاخر ملی کشور عرق و علاقه دارد، در معرفی و تکریم بزرگان علم و دانایی کشود خود را سهیم و همراه بداند و پاسدار امر ملی تکریم حکمت و معنویت باشد.
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