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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

سعید رجبی فاتح فینال زودرس

سعید رجبی فاتح فینال زودرس

تکواندوکار سنگین وزن تیم ملی ایران با برتری مقابل رقیب کره ای خود گام بلندی برای کسب مدال در این دوره از بازیها برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه مسابقات تکواندو در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی سعید رجبی در وزن ۸۰+ کیلوگرم در نخستین دیدار خود به مصاف  «سئونگ وان لی» از کره جنوبی دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ و نایب قهرمان بازی های یونیور سیاد ۲۰۱۷رفت و پس از تساوی ۳ بر ۳ در پایان راند سوم، در راند چهارم با امتیاز طلایی پیروز شد و به دور بعد راه یافت.

در مسابقات امروز رشته تکواندو تیم کشورمان سه نماینده داشت که پیش از رجبی، پریسا جوادی در وزن ۵۷- کیلوگرم ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را به «مارژان تولپبرگنوا» از قزاقستان واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. زهرا پوراسماعیل نیز در وزن ۶۷+ ۶ بر ۳ به «اسوتلوا اوسیپوا» ازبکستانی  باخت و حذف شد. 

تیم تکواندو ایران تا کنون توسط کوروش بختیار و مرجان سلحشور دو مدال نقره در بخش پومسه و یک مدال برنز توسط فرزان عاشورزاده کسب کرده است. تیم های پومسه مردان و زنان، زهرا شیدایی و ملیکامیرحسینی، زهرا پوراسماعیل و پریسا جوادیهم از دور مسابقات حذف شدند. 

کد مطلب 4380596

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