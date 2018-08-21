سعید رجبی فاتح فینال زودرس

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در ادامه مسابقات تکواندو در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی سعید رجبی در وزن ۸۰+ کیلوگرم در نخستین دیدار خود به مصاف «سئونگ وان لی» از کره جنوبی دارنده مدال برنز قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ و نایب قهرمان بازی های یونیور سیاد ۲۰۱۷رفت و پس از تساوی ۳ بر ۳ در پایان راند سوم، در راند چهارم با امتیاز طلایی پیروز شد و به دور بعد راه یافت.

در مسابقات امروز رشته تکواندو تیم کشورمان سه نماینده داشت که پیش از رجبی، پریسا جوادی در وزن ۵۷- کیلوگرم ۱۵ بر ۱۰ نتیجه را به «مارژان تولپبرگنوا» از قزاقستان واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. زهرا پوراسماعیل نیز در وزن ۶۷+ ۶ بر ۳ به «اسوتلوا اوسیپوا» ازبکستانی باخت و حذف شد.

تیم تکواندو ایران تا کنون توسط کوروش بختیار و مرجان سلحشور دو مدال نقره در بخش پومسه و یک مدال برنز توسط فرزان عاشورزاده کسب کرده است. تیم های پومسه مردان و زنان، زهرا شیدایی و ملیکامیرحسینی، زهرا پوراسماعیل و پریسا جوادیهم از دور مسابقات حذف شدند.