به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اسماعیل نذر آفتاب» برگرفته از خاطرات اسماعیل کریمیان شاددل که به قلم خود این آزاده سرافراز نوشته شده شامگاه دوشنبه با حضور مهدی طحانیان معروف به اسیر کوچک در سالن گلشن بجنورد رونمایی شد.

محتوای این کتاب برگرفته از خاطرات دوران کودکی تا انقلاب، دوران دفاع مقدس و دوران هفت سال اسارت «اسماعیل کریمیان شاددل» است که به سبب گذر از سه مرحله فداکاری و رسیدن به قهرمانی عنوان نذر در نام گذاری کتاب آورده شد است.

نویسنده کتاب «اسماعیل نذر آفتاب» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نوشتن این کتاب چهار سال زمان برد و شامگاه گذشته مراسم رونمایی از آن بمناسبت سالروز بازگشت آزادگان سلحشور به میهن برگزار شد.

اسماعیل کریمیان شاددل ادامه داد: متاسفانه نام تدوین کننده کتاب به عنوان نویسنده به چاپ رسیده و قرار است این اشتباه اصلاح و اثر به نام بنده به چاپ برسد.