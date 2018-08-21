فرانک پرتو آذر چهارم شد/ بدشانسی رکابزن ایران با پارگی زنجیر

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در دومین روز از مسابقات دوچرخه سوازی کوهستان بازیهای آسیایی در اندونزی فرانک پرتو آذر دارنده مدال مسابقات قهرمانی آسیا در ماده کراس کانتری به مصاف رقبا رفت.

پرتو آذر در همان دور اول به دلیل پارگی زنجیر دوچرخه اش ۵ دقیقه از رقبا عقب افتاد تا در نهایت به عنوان چهارمی این بازیها بسنده کرده و از کسب مدال باز بماند.

در این ماده نمایندگان چین مدال طلا و نقره و رکابزن تایلندی برنز گرفت. در ادامه مسابقات بخش کوهستان نمایندگان ایران در بخش کراس کانتری مردان به مصاف رقبای خود می‌روند.