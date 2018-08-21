افزایش نرخ یورو و پوند/ کاهش قیمت لیر ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه سی ام مردادماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۳۵ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۳ هزار و ۸۶۳ ریال و هر یورو نیز با ۳۷۸ ریال رشد در مدت زمان مشابه ۴۸ هزار و ۳۸۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۴۸۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۹۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۸۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۸۸ ریال، روپیه هند ۶۰۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۶ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۳۸۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۲۱۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۱۶۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۰ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۲۳۳ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۰۳ ریال، لیر ترکیه ۶هزار و ۸۹۴ ریال، روبل روسیه ۶۲۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۸۷۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۶۹۹ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۲۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۱۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۵۱۳ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۴ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۳۱۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۳۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۱۱۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۶۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۵۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۳۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۷۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۶۱۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۴۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۹ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزش‌گذاری شد.