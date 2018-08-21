شکایت از گوگل به علت ردیابی مخفیانه کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، یکی از کاربران خدمات گوگل به همین علت از شرکت یادشده شکایت کرده و دادخواستی را علیه آن تقدیم دادگاه کرده است.

اولین بار چهار روز قبل خبرگزاری آسوشیتدپرس خبری را در زمینه رویه های غیرقانونی گوگل برای جمع آوری اطلاعات از کاربران به هر نحو ممکن منتشر کرد. ناپلئون پاتاکسیل کاربر گوگل در واکنش به این افشاگری تصمیم گرفت با حضور در دادگاه موضوع را پیگیری کند.

گوگل علیرغم فشارهای وارده هنوز به درخواست ها برای اظهارنظر در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است. خبرهای منتشر شده حاکیست این جاسوسی مخفیانه از کاربران هم در گوشی های اندرویدی و هم در آیفون وجود داشته است.

فرد شاکی قصد دارد به نفع تمامی کاربران گوگل در ایالات متحده اقامه دعوا کند و البته هنوز قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در مورد چنین موضوعی تصمیم نگرفته است. در صورت تایید این مساله و افزایش تعداد شاکیان از گوگل جریمه مالی سنگینی در انتظار این شرکت خواهد بود.