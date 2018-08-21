صادرات رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی بیش از دیگر کشورها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده «تونی بلر» نشان می دهد که ارزش صادرات رژیم صهیونیستی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از ارزش این صادرات به کشورهای هم پیمان تل آویو و اقتصادهای بزرگ جهان مانند روسیه و ژاپن است.

در این گزارش که به تحلیل داده های سال ۲۰۱۶ پرداخته آمده است که تولیدات رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از طریق کشورهای ثالث صادر می شود و ارزش سالانه این صادرات نزدیک به یک میلیارد دلار است.

بر اساس این گزارش، حجم صادرات رژیم صهیونیستی به این کشورها در صورت وجود روابط رسمی میان آنها ممکن است چندین برابر شود.

به موجب برخی گزارش های منتشر شده، محصولات اسرائیلی در بازارهای قطر، امارات و عربستان وجود دارد که از طریق اردن به این کشورها منتقل شده است.