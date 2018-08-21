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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

حافظ آل بشاره تأکید کرد:

ترامپ به دنبال نخست وزیری ضد ایرانی در عراق است

ترامپ به دنبال نخست وزیری ضد ایرانی در عراق است

یک کارشناس سیاسی عربی تأکید کرد نشست هتل بابل بغداد در پی دخالت های آمریکا برگزار شده بود و دونالد ترامپ به دنبال نخست وزیری در عراق است که وفادار به واشنگتن باشد و علیه منافع ایران عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «حافظ آل بشاره» کارشناس امور سیاسی تأکید کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا می خواهد نخست وزیری در عراق روی کار باشد که در راستای سیاست های او قدم برداشته و با ایران دشمنی کند.

وی در واکنش به تلاش های اخیر سفیر آمریکا در عراق و دیدارهایش با چهره های سیاسی این کشور گفت: این تلاش ها به برگزاری نشست هتل بابل و ائتلاف میان جریان نصر، سائرون، حکمت و الوطنیه منجر شده است.

آل بشاره در گفتگو با المعلومه گفت که جریان های سیاسی عراقی اگر فکر می کنند که بهترین نتیجه برای آنها مشارکت در تشکیل دولت و به دست آوردن کرسی های وزارتی است، سخت در اشتباه هستند. وی در ادامه گفت که فرستاده آمریکا در عراق اخیرا فعالیت زیادی داشته تا جریان های کُرد، سنی و شیعه را به حرکت به سوی سائرون و حکمت ملی تشویق کند.

وی در ادامه تأکید کرد که همه کشورها باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته و بدون فشار وارد کردن به جریان های سیاسی به آنها اجازه تصمیم گیری بدهند زیرا این مسأله بسیار حساس است و برگزاری نشست هتل بابل نتیجه دخالت خارجی ها در امور داخلی عراق بوده است.

آل بشاره گفت که مشکلات ترامپ با دیگران به ویژه با ایران بر روند سیاسی عراق تأثیر گذاشته است و رئیس جمهوری آمریکا به دنبال روی کار آمدن نخست وزیری در عراق است که وفادار به آمریکا و به دنبال ضرر زدن به منافع ایران باشد.

کد مطلب 4381023

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    نظرات

    • علی اکبر IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
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      پاسخ
      اگه ترامپ به دنبال نخست وزیر ضد ایرانی در عراق باشه پس به دنبال پرداخت 1100 میلیارد دلار بدهی عراق هم به ایران باشه ، شگرد آمریکا اینه که ملت های منطقه رو با خرج خودشون و توسط خودشون به جون هم بندازه

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