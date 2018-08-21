ترامپ به دنبال نخست وزیری ضد ایرانی در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «حافظ آل بشاره» کارشناس امور سیاسی تأکید کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا می خواهد نخست وزیری در عراق روی کار باشد که در راستای سیاست های او قدم برداشته و با ایران دشمنی کند.

وی در واکنش به تلاش های اخیر سفیر آمریکا در عراق و دیدارهایش با چهره های سیاسی این کشور گفت: این تلاش ها به برگزاری نشست هتل بابل و ائتلاف میان جریان نصر، سائرون، حکمت و الوطنیه منجر شده است.

آل بشاره در گفتگو با المعلومه گفت که جریان های سیاسی عراقی اگر فکر می کنند که بهترین نتیجه برای آنها مشارکت در تشکیل دولت و به دست آوردن کرسی های وزارتی است، سخت در اشتباه هستند. وی در ادامه گفت که فرستاده آمریکا در عراق اخیرا فعالیت زیادی داشته تا جریان های کُرد، سنی و شیعه را به حرکت به سوی سائرون و حکمت ملی تشویق کند.

وی در ادامه تأکید کرد که همه کشورها باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته و بدون فشار وارد کردن به جریان های سیاسی به آنها اجازه تصمیم گیری بدهند زیرا این مسأله بسیار حساس است و برگزاری نشست هتل بابل نتیجه دخالت خارجی ها در امور داخلی عراق بوده است.

آل بشاره گفت که مشکلات ترامپ با دیگران به ویژه با ایران بر روند سیاسی عراق تأثیر گذاشته است و رئیس جمهوری آمریکا به دنبال روی کار آمدن نخست وزیری در عراق است که وفادار به آمریکا و به دنبال ضرر زدن به منافع ایران باشد.