آثار کودکان و بزرگسالان توان خواه ذهنی در نمایشگاه یک قاچ نقاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه ۸۵ اثر در ابعاد متفاوت با استفاده از تکنیک پاستل، گواش و کلاژ به سرپرستی الهام موسیوند نمایش درآمده است.

موسیوند با کشف توانایی ها و خلاقیت های فردی، زمینه رشد بیشتر خلاقیت ها و توانایی های ذهنی و ارتباط اجتماعی هریک از افراد حاضر در این نمایشگاه را فراهم ساخته است که این توانایی ها با آموزش های اجتماعی، روانشناسانه فردی و حسی با استفاده از تصاویر، انیمیشن و عناصر بیرونی و طبیعی و براساس هنرنقاشی رشد و هدایت حاصل گردیده است.

آثار نیما نرثی، آروین عابدین، نیلوفر روحانی، نگار حرب، علیرضا متولیان، نیلوفر شهیدی، میعاد عرب، محمد کاظم زاده، شکوفه کورکی، دارا داداشی، نسترن پور مقدم، امیراعلا حداد، ژینا گرگانی، علیرضا راستی فر، مهدی رحمدل، امید جانبازان، نرگس روشن اخگر، داریوش افشار، امیده مردی، نیلوفر زرگری فومنی، طناز پورعامری، بهاره فرشباف، محمدابراهیم پودراتچی، هلیا مجیدزاده، محدثه فتحعلیان و کاوه شفیعی در معرض دید است.

همچنین علی گلباز عضو رسمی انجمن نقاشان ایران و شقایق احمدیان نیز با ارائه آثار خود در این نمایشگاه حضور دارند.

علاقه مندان جهت بازدید از نمایشگاه یاد شده می توانند تا ۱۳شهریور از ساعت ۹ تا ۲۰ به فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی(یوسف آباد)، خیابان ۲۱ بوستان شفق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۵۵۴۰۱۸تماس حاصل فرمایند.