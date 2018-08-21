ان شاءالله عید قربان آینده شاهد تشکیل کشور فلسطین خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رامی الحمدلله» نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین تاکید کرد: ان شاءالله عید قربان آینده شاهد آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: رهبران فلسطینی به تلاش برای تشکیل کشور فلسطین به مرکزیت قدس شرقی با وجود فشارها پایبند هستند.

الحمدلله تاکید کرد: ما از فلسطینی های داخل کشور و خارج آن می خواهیم همه به سمت محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) و سازمان آزادیبخش متوجه باشند چرا که آنها برای تحقق اهداف مطلوبشان کاملا تلاش می کنند.