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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین:

ان شاءالله عید قربان آینده شاهد تشکیل کشور فلسطین خواهیم بود

ان شاءالله عید قربان آینده شاهد تشکیل کشور فلسطین خواهیم بود

نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین تاکید کرد که ان شاءالله عید قربان آینده شاهد آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رامی الحمدلله» نخست وزیر دولت وفاق ملی فلسطین تاکید کرد: ان شاءالله عید قربان آینده شاهد آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: رهبران فلسطینی به تلاش برای تشکیل کشور فلسطین به مرکزیت قدس شرقی با وجود فشارها پایبند هستند.

الحمدلله تاکید کرد: ما از فلسطینی های داخل کشور و خارج آن می خواهیم همه به سمت محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) و سازمان آزادیبخش متوجه باشند چرا که آنها برای تحقق اهداف مطلوبشان کاملا تلاش می کنند.

کد مطلب 4381146

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