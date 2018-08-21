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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

ویژه برنامه اعیاد قربان و غدیر در قلب طهران برگزار می شود

ویژه برنامه اعیاد قربان و غدیر در قلب طهران برگزار می شود

شهردار منطقه ۱۲ تهران از اجرای ویژه برنامه ی اعیاد قربان و غدیر ( نمایش عروسکی و خیابانی- خیمه شب بازی بارگاه سلیم خان ) در خیابان سی تیر واقع در قلب طهران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حسین محسنی شهردار قلب طهران گفت: همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر، مدیریت شهری این منطقه با همکاری خانه فرهنگ و هنر مانا به مدیریت سرکار خانم ستاره اسکندری هنرمند باسابقه کشورو همچنین حمایت کمیته ی هنر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ، ویژه برنامه ای در قالب نمایش عروسکی و خیابانی- خیمه شب بازی بارگاه سلیم خان را در خیابان سی تیر واقع در قلب طهران برگزار می نماید.

وی با اشاره به اینکه ویژه برنامه از ۳۰ مرداد لغایت ۱۸ شهریور ماه همه روزه از ساعت ۲۰:۳۰ لغایت ۲۲:۳۰ در ابتدای خیابان سی تیر، ضلع غربی بوستان معلم برگزار خواهد شد ، ازهمه همشهریان و شهروندان محترم دعوت نمود با حضور در قلب طهران ، از این ویژه برنامه ی جذاب ، دیدن نمایند.

کد مطلب 4381186

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