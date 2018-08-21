تولید طلا در موته ۲۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجتمع طلای موته از ابتدای فروردین تا پایان تیر، ۱۷۵ کیلوگرم شمش طلا­­تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۳۶ کیلوگرم بود. همچنین میزان تولید مجتمع مذکور نسبت به برنامه (۱۱۰ کیلوگرم)، ۵۹ درصد افزایش یافت.

مجتمع طلای موته در ماه تیر ۴۵ کیلوگرم شمش تولید کرد که نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته (۳۶ کیلوگرم)، ۲۵ درصد رشد نشان می دهد.

بنا به این گزارش مجتمع طلای موته در ۷ کیلو متری شمال غرب روستای موته از توابع شهرستان برخوار و میمه در استان اصفهان واقع است.