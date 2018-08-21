عسگری: کسب طلا برای رجبی آسان نبود/برای قهرمانی برنامه داشتیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی فریبرز عسگری درباره کسب مدال طلا توسط سعید رجبی اظهار داشت: واقعا او امروز مسابقات سختی را سپری کرد و کسب این مدال اصلا راحت نبود. سعید در دور اول یک فینال زودرس با حریف کره ای داشت که توانست به خوبی از پس این مبارزه بربیاید. حریفان چینی و قزاق او هم از کیفیت خوبی برخوردار بودند. اوج کار سعید در فینال مقابل حریف ازبکستانی بود که رنک دوم دنیا و یکی از بهترین های حال حاضر جهان است.

وی افزود: ما می دانستیم این تکواندوکار ازبک حریف زیرکی است و خیلی بسته بازی می کند. مجبور بودیم به همین شکل بسته بازی را ادامه دهیم. اگر قرار بود بازی باز باشد، این نتیجه رقم نمی خورد چون حریف واقعا توانمند بود. قرار نبود کار به راند طلایی بکشد و قرار بود سعید تا راند آخر بازی را بکشاند و در اواخر فشار بیاورد و امتیاز بگیرد. منتهی حریف ازبک در اواخر مسابقه فشار آورد و اجازه چنین کاری را نداد. خدا را شکر در راند طلایی آن اتفاقی که می خواستیم، رخ داد. یعنی حریف ازبک ساکن شد و سعید توانست ضربه اش را بزند و طلایی شود.

عسگری درباره مبارزه های اوزان دیگردر روزهای آینده بعد از کسب یک مدال برنز و یک طلا در 2 روز نخست گفت: تا همین حالا خدا را شکر می کنم. انصافا بچه های ما زحمات زیادی کشیدند و امیدوارم در روزهای آینده هم تکواندوکاران بتوانند توانایی های خود را ثابت کنند تا بتوانیم دل ملت را شاد کنیم.