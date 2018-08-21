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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۴

جزئیات حمله خمپاره‌ای به کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان

جزئیات حمله خمپاره‌ای به کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان

سخنگوی وزارت کشور افغانستان، جزئیات حمله خمپاره‌ای به کاخ ریاست‌جمهوری این کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حمله خمپاره ای امروز سه شنبه به ارگ ریاست جمهوری افغانستان حین سخنرانی اشرف غنی رئیس جمهوری با حضور مقامات و شخصیت‌های این کشور در ارگ ریاست جمهوری، نجیب دانش سخنگوی وزارت کشور افغانستان در این خصوص اعلام کرد: دو تا سه نفر از تروریست ها در حوزه اول امنیتی کابل با راکت و خمپاره قسمت‌ هایی از این شهر که شامل حوزه اول، دوم، نهم و دهم را هدف قرار دادند.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان در این خصوص گفت: تنها ۲ نظامی افغانستان بر اثر این حادثه مجروح شده‌اند.

بر اساس اعلام وی، در حمله امروز ۶ نفر شامل نظامیان و افراد عادی نیز زخمی شده‌ اند.

نجیب دانش در ادامه افزود: به احتمال قوی تمام مهاجمان کشته شده‌ اند. همچنین، نیروهای ویژه نیز هم اکنون در حال پاکسازی محل هستند.

پلیس کابل در این باره اعلام کرد که عناصر وابسته به گروهک داعش این حمله را سازمان دهی کرده بودند.

کد مطلب 4381529

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