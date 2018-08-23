جان بولتون:هدف امریکا بازگشت فشار و تحریم قبل برجام به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت خارجه امریکا، جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ گفت: من با همتای روس درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا صحبت کردم. اما نتوانستیم به یک بیانیه مشترک بعد از پنج ساعت برسیم.

وی در نشست خبری بعد از دیدار با یک مقام ارشد روسیه در ژنو به خبرنگاران گفت

وی در این نشست، در پاسخ به خبرنگاری گفت که با همتای روس درباره ایران گفتگو کرده است.

او گفت من سعی کردم به آقای پاتروشف دلایل تصمیم رئیس جمهوری و بازگشت تحریم های ایران را بگویم. هدف ایالات متحده بازگشت فشار و تحریم ‌های جمهوری اسلامی دست کم به دوران قبل از توافق جامع هسته‌ای سال ۲۰۱۵ است.

بولتون همچنین گفت: روسیه از ما تقاضای معافیت از تحریم های دور نخست ایران را نکرد و اساسا سیاست ما این نیست که معافیت های زیادی صادر کنیم.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت درباره حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سوریه، پیشتر در دیدار روسای جمهوری آمریکا و روسیه این موضوع بحث شد. موضع ما هم مشخص است و می گوییم آنها باید از سوریه خارج شوند. امروز دبیر شورای امنیت روسیه دوباره پیشنهاد داد در ازای خروج نیروهای ایرانی از سوریه، دور دوم تحریم های هسته ای، که نفت و گاز ایران را در نوامبر (آبان) هدف می گیرد، صورت نگیرد. این پیشنهاد را ما دوباره رد کردیم.

لازم به ذکر است نشست نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ژنو برگزار شد.

این نشست موضوعات متنوعی از جمله بحران سوریه، درگیری اوکراین، ثبات راهبردی و راهکارهای بهبود رابطه میان ۲ کشور را شامل می‌شد.

این درحالی بود که ایتارتاس به نقل از «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرده بود: در کنار همه این موارد، به موضوع حضور ایران در سوریه نیز پرداخته خواهد شد.

به گزارش مهر، بولتون پیش از این دیدار درراستای هماهنگی مواضع واشنگتن-تل‌آویو در خصوص سوریه به سرزمین‌های اشغالی رفته بود.