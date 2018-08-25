معلمانی که بیمه نیستند ادعای اشتغال کنند/درصورت اخراج دخیل نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی پرسشگر لیلا متعارفی، معاون اداره کل حق بیمه تامین اجتماعی در برنامه این هفته پرسشگر که با موضوع «عدالت آموزشی» روی آنتن شبکه آموزش‌ رفت در تماسی تلفنی درباره وضعیت بیمه معلمان مدارس غیردولتی گفت: اکنون حدود ۸۰ هزار نفر از معلمان مدارس غیردولتی بیمه هستند.



وی در پاسخ به اینکه چند نفر از معلمان مدارس غیردولتی فاقد بیمه اند، گفت: آموزش و پرورش اعلام کرده است که ۲۰۰ هزار معلم مدارس غیردولتی دارد که مطلع نیستم چه تعداد کارمند و بیمه شده رسمی این وزارتخانه هستند. به هر صورت ما مکلف ایم طبق قانون نسبت به بیمه افراد مشغول در کارگاه ها اقدام کنیم و همه مشمولان این بخش را هم بیمه کرده ایم.



معاون اداره کل حق بیمه تامین اجتماعی با بیان اینکه تعداد واقعی افرادی که هنوز تحت پوشش نیستند برای ما هم جای ابهام دارد، گفت: اگر آموزش و پرورش اعلام کرده که ۲۰۰ هزار نفر معلم در مدارس غیردولتی دارند که ۸۰ هزار نفرشان بیمه هستند، باید از آموزش و پرورش درباره آن ۱۲۰ هزار نفر پرسید. مگر ما ممانعتی برای بیمه ایجاد کرده ایم؟ تامین اجتماعی هیچ ممانعتی ندارد.



متعارفی با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش به هر علتی استنکاف می کند و لیست حق بیمه را رد نمی کند که به نظر می‌رسد کوتاهی آنهاست، اظهار کرد: معلمانی که بیمه نیستند می‌توانند به شعب مراجعه و ادعای اشتغال خود را اعلام کنند. اگر آموزش و پرورش تهدید به اخراج یا جایگزینی دارد ما دخیل نیستیم. وظیفه قانونی ما بیمه کردن افراد است و راه باز است اگر کارفرمایی استنکاف کرد آن معلم ها به شعب تامین اجتماعی محل مدرسه مراجعه و درخواست دهند و موارد را اعلام کنند تا در کمیته های مربوط رسیدگی شود.



وی ادامه داد: افرادی که با ارائه مستندات ادعای سابقه می‌کنند، حق بیمه را محاسبه و طبق مواد قانونی به کارفرما ابلاغ بدهی می کنیم. مدارس می توانند به میزان آن اعتراض کنند اما در هر صورت باید آن را پرداخت کنند.



معاون اداره کل حق بیمه تامین اجتماعی درباره دستمزد بسیار پایین معلمان مدارس غیردولتی که حتی ۳۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان هم هست، گفت: گویا در بخش مربوطه در آموزش و پرورش به دنبال آیین نامه برای تصویب روابط دستمزدی هستند. حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بر مبنای روزانه حدود ۳۷ هزار تومان به علاوه ۱۱۰ هزار تومان مزایای انگیزشی است. در ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی تاکید شده دستمزد مبنای افراد مشمول کسر حق بیمه نباید از حداقل حقوق کمتر باشد.





