به گزارش خبرنگار مهر، پست ۶۶ کیلوولت تنگ ارم شهرستان دشتستان با حضور عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر و مدیران برق بوشهر و فارس به بهرهبرداری رسید.
استاندار بوشهر پیش از ظهر شنبه در این آئین با اشاره به اهمیت برقرسانی در سطح استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای برقرسانی در استان بوشهر تلاشهای گستردهای صورت گرفته و طرحهای مهمی در دست اجرا است.
عبدالکریم گراوند ادامه داد: اهمیت پروژههای برقرسانی به این دلیل است که تاثیر بالایی بر روی میزان رضایتمندی مردم از اجرای پروژهها دارد.
وی با بیان اینکه فلسفه نظام مقدس جمهوی اسلامی ارائه خدمات مناسب به مردم است، تصریح کرد: مردم مهمترین سرمایه این نظام و انقلاب هستند و این خدماترسانی میتواند زمینه رضایتمندی مردم را فراهم سازد.
مدیرعامل برق منطقهای فارس و بوشهر نیز گفت: در شهرستان دشتستان از طریق سه پست، برق شهرستان را تامین میکنیم و ۱۰ پست فوق توزیع هم در این شهرستان فعالیت دارند.
کریمی با بیان اینکه ۱۳۰ میلیارد تومان پروژه برقرسانی در دشتستان در دست اجرا است، خاطرنشان کرد: پروژه پست ۶۶ کیلوولت تنگ ارم به طول ۱۹ کیلومتر است که با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
افتتاح سالن ورزشی درودگاه
سالن ورزشی شهدای درودگاه شهرستان دشتستان با اعتبار ۱۹.۵ میلیارد ریال در زمینی به مساحت هزار و ۲۵۰ متر مربع با حضور عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر پیش از ظهر شنبه در این آئین اظهار داشت: در هفته دولت امسال، ۱۲ پروژه ورزشی استان بوشهر با اعتبار ۱۷۲ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
احمد بهروزیانفرد با اشاره به افتتاح سه خانه جوان در عسلویه، جم و انارستان، بیان کرد: سه سالن ورزشی نیز در عالیحسینی، رستمی و درودگاه به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به اینکه روشنایی سه ورزشگاه نیز در دویره، دیلم و کاکی به بهرهبرداری میرسد، افزود: زمین چمن مصنوعی در شیرینو و زمین ورزشی با روشنایی در بیدخون افتتاح خواهد شد.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه ورزشی با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پروژهها شامل زمین چمن بهارستان جم، سکوی تماشگران ورزشگاه کنگان، زمین فوتبال روستای پرک، خوابگاه ورزشکاران خورموج و پیست تارتان ورزشگاه تختی برازجان است.
افتتاح مخزن آب وحدتیه و بلوار ورودی کلمه
همچنین مخزن آب شرب پنج هزار مترمکعبی شهر وحدتیه نیز با حضور استاندار بوشهر به بهرهبرداری رسید.
هدف از اجرای این پروژه تامین، ذخیرهسازی و توزیع متوازن آب در شهر وحدتیه است که با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است.
آخرین پروژهای که با حضور استاندار بوشهر در دشتستان به بهرهبرداری رسید، بلوار ورودی شهر کلمه بود که با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
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