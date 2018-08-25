قاضی دادگاه دستور ترامپ را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌اِن‌اِن امروز شنبه اعلام کرد: قاضی یک دادگاه دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص تسهیل اخراج کارمندان فدرال را رد کرده است.

قاضی «کتانجی برَون جکسون» (Ketanji Brown Jackson) از قضات دادگاه کلمبیا در ایالت کارولینای جنوبی در توضیح این اقدام خود اعلام کرد: دستور رئیس جمهوری حق کارکنان فدرال را برای چانه زنی جمعی تضعیف می کند.



وی در ادامه افزود: دستورات وی (ترامپ) توان مقامات نهادهای کشور را برای تصمیم گیری آزادانه تضعیف کرده و مانع از مشارکت آن ها در بحث های مرتبط می شود.



این درحالیست که در ماه می سال جاری ترامپ با صدور دستوری اعلام کرده بود که باید «کارکنان خوب فدرال تشویق شده و افراد ضعیف فوراً اخراج شوند».