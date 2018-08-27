استفاده از روزبه چشمی ریسک بالایی است/ السد حریف سرسختی است

پیروز قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال مقابل السد اظهار داشت: قطع به یقین این دیدار برای هر دو تیم سخت است. السد سرمایه گذاری زیادی برای آسیا کرده و این بازی گلوگاه موفقیت آنها در این مسابقات است. از همین رو السدی ها همه داشتههای خود را در این بازی مورد استفاده قرار میدهند.
کاپیتان پیشین آبی پوشان در خصوص نقاط ضعف و قوت استقلال در این فصل گفت: جوانی بازیکنان هم میتواند نقطه ضعف این تیم باشد و هم نقطه قوت آن. من امیدوارم در این دیدار آسیایی جوانان استقلال خوش بدرخشند تا این تیم به سلامت از این ایستگاه سخت عبور کند.
مدافع پیشین آبیها در خصوص استفاده احتمالی از روزبه چشمی در این دیدار بیان داشت: شنیدهام روزبه به شرایط بازی رسیده است. بهترین فردی که میتواند در خصوص او تصمیم بگیرد خود شفر است چون شرایط جسمی و روحی او را میداند. اما از آنجایی که روزبه مدت زیادی از میدان دور بوده و تازه سلامتیاش را به دست آورده حضورش در این میدان میتواند با ریسک بالایی همراه باشد.
قربانی در ادامه تصریح کرد: انجام این بازی در تهران برگ برنده شفر است. او میتواند روی هواداران و فشاری که آنها بر السد وارد میکنند حساب کند. اما شفر و همه بازیکنان استقلال باید بدانند که از این فشار در دقایق ابتدایی بازی که هنوز السدی ها به جو ورزشگاه عادت نکردهاند میتوانند استفاده کنند. هرچه از دقایق ابتدایی بازی بگذرد السد که بازیکنان باتجربهای هم دارد میتوانند خودشان را با فضای ورزشگاه تطبیق داده و در آن صورت فشار تماشاگر برعکس کار میکند و بر خود بازیکنان ما فشار میآورد.
کاپیتان سابق آبی پوشان در ادامه اضافه کرد: گل نخوردن در این دیدار باید در سرلوحه اهداف شفر و تیمش باشد و این هوشیاری و تمرکز بالای خط دفاعی و دروازهبان استقلال را میطلبد و گل خوردن در این بازی می تواند تاوان سنگینی برای تیم داشته باشد.
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