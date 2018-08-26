به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، با برگزاری اجلاس شورای لیگ ملتهای والیبال در سوئیس و بر اساس قرعه کشی انجام شده، برنامه تیم ملی ایران در لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ مشخص شد.
این مسابقات از تاریخ ۱۰ خردادماه آغاز می شود و به مدت ۵ هفته تا ۹ تیرماه ادامه پیدا خواهد کرد.
برنامه تیم ملی والیبال ایران به شرح زیر است:
* هفته اول
چین، ایران، آلمان، ایتالیا
* هفته دوم
ژاپن، ایران، آرژانتین، برزیل
* هفته سوم
ایران، کانادا، لهستان، روسیه
* هفته چهارم
ایران، فرانسه، پرتغال، استرالیا
* هفته پنجم
بلغارستان، ایران، صربستان و آمریکا
تیم ملی ایران در هفته سوم و چهارم رقابتها میزبان خواهد بود.
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