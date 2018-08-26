به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، با برگزاری اجلاس شورای لیگ ملت‌های والیبال در سوئیس و بر اساس قرعه کشی انجام شده، برنامه تیم ملی ایران در لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ مشخص شد.

این مسابقات از تاریخ ۱۰ خردادماه آغاز می شود و به مدت ۵ هفته تا ۹ تیرماه ادامه پیدا خواهد کرد.

برنامه تیم ملی والیبال ایران به شرح زیر است:

* هفته اول

چین، ایران، آلمان، ایتالیا

* هفته دوم

ژاپن، ایران، آرژانتین، برزیل

* هفته سوم

ایران، کانادا، لهستان، روسیه

* هفته چهارم

ایران، فرانسه، پرتغال، استرالیا

* هفته پنجم

بلغارستان، ایران، صربستان و آمریکا

تیم ملی ایران در هفته سوم و چهارم رقابت‌ها میزبان خواهد بود.