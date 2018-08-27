دعوت بازیکن آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال کشور از ۷ شهریور در مجموعه یزدان آغاز می شود.

عباس چمنیان سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران، ۲۶ بازیکن را به اردو فراخواند که مهدی سیدی بارنجی از استان آذربایجان شرقی در این اردو حضور خواهد داشت.

محمدامین دوستعلی، پوریا تیموری، علیرضا ادهمی، امیر جعفری، علیرضا خدابخشی و امیررضا اسلام طلب از تهران، حسین حاجی زاده ، محمدرضا حسینی و شروین رضایی از مازندران، محمدرضا شکیب خو از بوشهر، امیر شعبانی، امیرحسین نیکپور و یاسین سلمانی از اصفهان، فرزان مالکی نژاد و محمدرضا اکبری از خراسان رضوی، حمیدرضا شریفی، محمدامین هزباوی، علیرضا باویه، پیام پارسا، حسین شاوردی از خوزستان، امیرحسین عزیزی و محمدرضا باقری از البرز، ابوالفضل علیزاده از گیلان، امیرحسین امن زاده از اردبیل و آریا برزگر از فارس دیگر بازیکنان دعوت شده به تیم ملی نوجوانان هستند.

گفتنی است، اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان تا روز سه شنبه ۱۳ شهریورماه ادامه خواهد داشت.