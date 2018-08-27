زمان اجرای «مرگ و پنگوئن» مشخص شد/ رونمایی از پوستر

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر نمایش «مرگ و پنگوئن» به طراحی مرتضی اتابکی رونمایی شد و این نمایش از ۱۱ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ در تالار چهارسو روی صحنه خواهد رفت.

نمایشنامه‌ «مرگ و پنگوئن» را محمد چرمشیر بر اساس رمانی با همین نام اثرآندری کورکف به نگارش درآورده است و پیام دهکردی آن را کارگردانی می‌کند.

«مرگ و پنگوئن» از یکشنبه ۱۱ شهریور ۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. پیش‌فروش بلیت این نمایش از روز سه‌شنبه ۶ شهریور ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.

به ترتیب الفبا مهران امام‌بخش، عباس جمالی، محمدحسین زیگساری، محمد شهبازطهرانی، فرید قبادی، عارفه لک، امین موحدی‌پور، باران وقارکاشانی در این نمایش بازی می‌کنند.

گروه تئاتر «امید» تهیه‌کنندگی این نمایش را برعهده دارد. وحید لک مجری‌طرح و مدیرتولید، مجتبی رجبی طراح صحنه، عابس خلقی طراح نور، ندا نصر طراح لباس، آنکیدو دارش موسیقی، ماریا حاجیها طراح گریم، رویا ناصری طراح و سازنده عروسک، شقایق باقری معلم آواز، منصور نصیری و امید رجائی گروه کارگردانی، مرتضی زمانی، طلا سپهرم عکاس، فواد خراباتی مدیر روابط‌عمومی، بابک مینایی فیلمساز پشت صحنه، علیرضا اسدنژاد دستیار فیلمساز و آوا فیاض مشاور تبلیغات و رسانه عوامل نمایش «مرگ و پنگوئن» هستند.