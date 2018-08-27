تعداد کاربران اینترنت در چین از مرز ۸۰۰ میلیون نفر گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، تعداد کاربران اینترنت در این کشور از مرز ۸۰۰ میلیون نفر گذشته است. علت این مساله توسعه بی سابقه کسب و کارهای اینترنتی در چین است.

امروزه مردم چین به دلایل مختلفی مجبور به استفاده از اینترنت هستند که از جمله آنها می توان به انجام پرداخت های موبایلی، دسترسی به خدمات مختلف با استفاده از اپلیکیشن های همراه و غیره اشاره کرد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات شبکه اینترنت در چین که هفته گذشته منتشر شده تعداد کاربران اینترنت در این کشور در ماه ژوئن از مرز ۸۰۲ میلیون نفر گذشت.

همین آمار نشان می دهد ۹۸.۳ درصد از کاربران اینترنت در چین از تلفن همراه برای اتصال به دنیای مجازی استفاده می کنند و گوشی های هوشمند ابزار غالب برای متصل شدن به اینترنت هستند.

علاوه بر این، ارتقای زیرساخت های اینترنت، افزایش سرعت شبکه های مخابراتی و بهبود خدمات ارائه شده از این طریق موجب شده تا اینترنت در چین به شدت محبوب شود.

علیرغم کاهش ۴.۹ درصدی عرضه گوشی های هوشمند در چین در سال گذشته میلادی، این کشور هنوز بزرگترین بازار گوشی های همراه در جهان است و بر اساس آمار اعلام شده توسط موسسه آی دی سی در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۴.۳ میلیون واحد گوشی در چین عرضه شده است.

کشور چین هم اکنون ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت دارد و بنابراین ۵۷.۷ درصد از ساکنان این کشور از اینترنت استفاده می کنند. بنابراین ضریب نفوذ اینترنت در چین هنوز پایین است و از هر ۵ نفر چینی هنوز ۲ نفر از اینترنت استفاده نمی کنند.

خرید آنلاین و پرداخت موبایلی دو فعالیت مهم و اصلی مرتبط با اینترنت هستند که ۷۱ درصد از کاربران اینترنت در چین این کارها را انجام می دهند. از هر سه چینی یک نفر از اینترنت برای کرایه خودرو یا دوچرخه استفاده می کند. از هر پنج چینی نیز یک نفر از اینترنت برای مدیریت امور مالی خود بهره می گیرد.

یکی دیگر از کسب و کارهای پررونق اینترنتی در نیمه اول سال ۲۰۱۸ پخش ویدئوهای کوتاه بوده است. از هر چهار چینی سه نفر به مشاهده این ویدئوها علاقه دارند.