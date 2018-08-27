حضور اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سالن وزنه برداری

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، کیکاووس سعیدی و عبدی افتخای اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به همراه نصرالله سجادی سرپرست کاروان ورزشی کشورمان، کیومرث هاشمی رئیس اسبق کمیته و همچنین حسین رضازاده قهرمان جهان و المپیک با حضور در سالن «جی اکسپوی» جاکارتا به تماشای دیدار دسته فوق سنگین مسابقات وزنه برداری بازیهای آسیایی جاکارتا پرداختند.

اعضای تیم ملی واترپلو نیز جهت تشویق پولادمردان کشورمان پیش از آغاز مسابقه حرکت دوضرب وارد سالن شدند.

در این دسته بهداد سلیمی و سعید علی حسینی نمایندگان کشورمان هستند که برای کسب مدال طلا و نقره به مصاف حریفان خود می‌روند.