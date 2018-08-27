به گزارش خبرنگار مهر مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست ضمن تسلیت حادثهای که برای چهار تن از فعالان محیط زیست در اتشسوزی جنگلهای کردستان رخ داد گفت: سازمان محیط زیست هیچ وقت مجوز شکار را به عنوان هدف پیگیری نمیکند بلکه وسیلهای برای حفاظت حیات وحش و تعدیل جمعیت است.
مجید خرازیان مقدم افزود: جایی که بیش از هشت برابر ظرفیت بردش آهو دارد اصلاً موافق نیستیم که آن جمعیت آنجا بماند و از بین برود.
وی درباره یوزپلنگی که جراحی و تلف شد نیز اعلام کرد: در تاریخ ۱۷ مرداد گزارشی از استان دریافت کردم که یک یوز به شدت آسیب دیده مشاهده کردیم. واکنش سریع سازمان در طول ۲۶ سال خدمت در دفتر حیات وحش سابقه نداشت. از ساعتی که شنیدیم مصدوم شده تا زمانی که به پردیسان منتقل شد ۱۸ ساعت و از آن زمان تا جراحی ۱۱ ساعت طول کشید یعنی ۲۹ ساعت. هیچ موردی در این سالها اینقدر سریع اقدام نشده بود.
مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست یادآور شد: این یوز در جاده عباسآباد میامی که از نقاط حادثهخیز حیات وحش ماست آسیب دیده بود. دامپزشک معتمد ما گفت آسیب نخاعی شدید دیده است. نهایتاً در جلسهای با حضور ۷ دامپزشک به این نتیجه رسیدیم که آسیب نخاعی به شدت زیاد است و به احتمال زیاد قطع نخاع شده است. به این نتیجه رسیدیم که فارغ از نتایج آزمایشهای تکمیلی باید حیوان جراحی بشود.
خرازیان مقدم ادامه داد: ۱۱ ساعت پس از انتقال به پردیسان حیوان جراحی شد. بدترین حالت قطع نخاع شکل گرفته بود. منطقه قطع نخاع فیکس شد. ریکاوری و برگشت از بیهوشی خوب داشت. علیرغم یک هفته تلاش شبانهروزی دامپزشکان معاونت ما و کارشناس و دامپزشک مجموعه پردیسان حیوان تلف شد.
وی تأکید کرد: ما حتی تصمیم گرفته بودیم اگر ۱۵ روز بحرانی را پشت سر گذاشت برای آن نوعی ویلچر از خارج کشور وارد کنیم اما حیوان طاقت نیاورد. به هر حال در دنیا هم پروتکلی برای گربهسان بزرگجثهای که قطع نخاع بشود نداریم. اولویت ما این بود که جیوان را زنده نگه داریم و درد و رنج حیوان را کاهش بدهیم.
مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست تصریح کرد: روزی که حیوان تلف شد برای من خیلی غمانگیز بود. بعد از مرگ از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران خواستم آزمایشهای تکمیلی علت مرگ را انجام دهند. نتایجی در شبکههای اجتماعی اعلام شد که دانشکده دامپزشکی کتبا اعلام کرد این موضوع مورد تأیید ما نیست.
خرازیان مقدم ادامه داد: طبیعی است که نتایج آزمایشها ۱۵ روز طول بکشد و به محض اینکه کتبا به ما اعلام کنند به اطلاع افکار عمومی خواهیم رساند. واقعاً همه مجموعهها تلاش خودشان را کردند و مواردی که در فضای مجازی عنوان شد منصفانه نیست.
وی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم به روش مصنوعی تکثیر یوز در اسارت را شاهد باشیم. هدف غایی ما این است کاری که در دنیا تا کنون نشده حداقل امتحان کنیم و موالیدی که از این پروژه میگیریم را جای دیگر به عنوان مولد استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست اعلام کرد: کمیتهای در این باره تشکیل میدهیم که از همه دستگاهها و افراد مرتبط نظرها را بگیریم. کار بسیار سختی است. تکثیر یوز در اسارت رخ داده اما رهاسازی تا کنون انجام نشده است. این قرارداد این هفته منعقد خواهد شد.
خرازیان مقدم افزود: بزرگترین عامل تهدید یوز آسیایی که تنها در کشور ما مانده و دومین عامل تهدید در پلنگ، تصادفات جادهای است. سازمان محیط زیست موظف به شناسایی نقاط پرحادثه است و در مرحله بعد باید مشخص کند چه تمهیداتی باید اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: اجرای این تمهیدات بر عهده دستگاه متولی است و سازمان محیط زیست نمیتواند زیرگذر و سرعتگیر بزند. علیرغم این موضوع در جاده عباسآباد میامی با وجود پیگیریهای بسیار زیاد سازمان در سالهای اخیر برای فنسکشی دو طرف جاده این کار انجام نشد و نهایتاً خودمان اقدام کردیم و با حضور نماینده وزارت راه و پروژه یوز و محیط زیست استان عرصه در اختیار پیمانکار قرار گرفته و کار آغاز شده است با اینکه در حیطه وظایف سازمان نبوده است و همین امسال هم قرار است یک میلیارد تومان برای این موضوع بودجه در نظر گرفته شود.
مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست اعلام کرد: جادههای پرخطر در استان فارس و یزد هم در دست بررسی است و برای خرس قهوهای هم در حال آغاز به کار بررسی جادههای پرخطر هستیم.
خرازیان مقدم تصریح کرد: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست فقط وظیفه سازمان محیط زیست با ۳ هزار محیطبان نیست و اگر دیگر دستگاهها به وظایفشان عمل نکنند بیش از این کاری نمیتوان کرد. کار را باید از سرچشمه درست کرد. یوزی که قطع نخاع به دست ما برسد طبیعی است که نتوان کاری کرد. مقام معظم رهبری هم تاکید کردهاند که پروژههای عمرانی باید پیوست ارزیابی زیستمحیطی داشته باشند. این مطالبه سازمان محیط زیست است.
