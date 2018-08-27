۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۲۲

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

پژوهش­ های دانشگاهی در حوزه کشاورزی حمایت مالی می شود

گرگان- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای خرید پایان نامه ­های دانشگاهی و استفاده آن در حوزه کشاورزی اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدباقر محمودی ظهر دوشنبه در بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران که در گرگان برگزار شده بود، به اقتصادی کردن پژوهش تاکید کرد و گفت: تا زمانی‌که یک تخصص اقتصادی نشده باشد آن علم معنی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در زمینه گیاه پزشکی متخصصین کشوری فعالیت­‌های خوبی داشتند، افزود: اما حوزه اصلاح نباتات در کشور مغفول مانده است زیرا سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار بذر به کشور وارد می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: تقویت متخصص در این حوزه می توانست برای کشور پولسازی کند و نیاز است تا شرکت های دانش بنیان در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی نبود دکترای رشته گیاه پزشکی در ایران را یک ضعف دانست و گفت: نیاز است در این بخش هم نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت شود.

بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی کشور پنجم تا هشتم شهریورماه در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود.

