پژوهش­ های دانشگاهی در حوزه کشاورزی حمایت مالی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدباقر محمودی ظهر دوشنبه در بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران که در گرگان برگزار شده بود، به اقتصادی کردن پژوهش تاکید کرد و گفت: تا زمانی‌که یک تخصص اقتصادی نشده باشد آن علم معنی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در زمینه گیاه پزشکی متخصصین کشوری فعالیت­‌های خوبی داشتند، افزود: اما حوزه اصلاح نباتات در کشور مغفول مانده است زیرا سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار بذر به کشور وارد می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: تقویت متخصص در این حوزه می توانست برای کشور پولسازی کند و نیاز است تا شرکت های دانش بنیان در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی نبود دکترای رشته گیاه پزشکی در ایران را یک ضعف دانست و گفت: نیاز است در این بخش هم نیروی انسانی ماهر و متخصص تربیت شود.