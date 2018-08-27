افزایش مشکل آب شرب روستاییان مهریز بانصب پمپ در مسیر انشعاب آب

محمدمهدی خلاصه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران خشکسالی شدیدی که امسال گریبان روستاهای شهرستان مهریز را گرفته است، اظهار داشت: با وجود اطلاع آحاد مردم و مسئولان از وضعیت خشکسالی‌ها و بیلان بارندگی در این شهرستان، در کنار مصارف غیر متعارف و سودجویانه برخی از بهره برداران، استفاده از مکنده ها و پمپهای قوی آن هم در مسیر انشعاب اصلی، مشکلات روستائیان را دو چندان کرده است.

وی افزود: انشعاب غیرمجاز، ذخیره سازی‌ها به صورت مخازن خانگی و دامی، عدم رعایت در حفظ و نگهداری منصوبات متعلق به انشعاب، استفاده نکردن از سایبان کولر و ... از دیگر دلایل حائز اهمیتی است که موجب اختلال و ایجاد مخاطره و تنشهای محلی در سیستم توزیع آب روستایی این شهرستان شده و نارضایتی هایی را نیز در روستاها در پی داشته است.

خلاصه زاده بیان کرد: در مجموع، میزان آب تولیدی برای مشترکان با کاهش 75 لیتر در ثانیه مواجه شده و در این بحران، وظایف و عملکرد اداره آب و فاضلاب روستای مهریز کمتر نشده بلکه برای رضایت مشترکین خود چند برابر شده هر چند سطح توقع مردم بالاتر رفته و راضی نگه داشتن مشترکین در این بحران بی آبی مشکل است.

مدیر آبفار مهریز تصریح کرد: میزان آب تولیدی در روستاهای این شهرستان با توجه به خشکسالی و کبود از چاهها و قنوات همچنان ادامه دارد اما عرضه و تقاضا در روستاها بگونه ای شده که همخوانی ندارد و در برخی روستاها در ایام هفته فقط ساکنین روستا هستند ولی در اواخر هفته و ایام تعطیل جمعیت چند برابر شده و مخازن آب جوابگو این حجم بالای جمعیت نیست و مردم خود باید رعایت کنند.

وی یادآور شد: پمپ‌های تحت فشار و مکنده های قوی بلای جان روستانشینان شده به گونه ای که در روستاها آب شرب نیست و مردم با قطعی مکرر آب مواجه هستند اما در مجموعه های شخصی، استخرهای لبریز از آب وجود دارد که محل تفریح و شنای مالکان آن شده است.

خلاصه زاده ادامه داد: انشعاب غیرمجاز هم یکی دیگر از مشکلات آب و فاضلاب روستایی مهریز است و با بررسی‌های انجام شده توسط ماموران این اداره مشخص شد آب تولیدی و آب مصرفی مشترکین روستاها با هم همخوانی ندارد که با پیگیری این مسئله مشخص شد افرادی متخلف از انشعاب غیرمجاز استفاده می کنند که در این راستا طی سه ماه گذشته بیش از 20 انشعاب غیرمجاز شناسایی و به مقامات قضایی معرفی شدند.

وی افزود: شهروندان در راستای همکاری با آبفار استان یزد و برخورد با متخلفین در صورتی که انشاب های غیر مجار را معرفی کنند، مبلغ یک میلیون ریال پاداش دریافت می کنند و اگر فرد متخلف توسط مراجع قضایی جریمه شد، دو درصد کل مبلغ جریمه به وی پرداخت می شود.

به گزارش مهر، اداره آب و فاضلاب روستایی مهریز با چهار نیرو در حال خدمت رسانی به 11 هزار و 760 مشترک در 66 روستای شهرستان مهریز است.