۱۷ خوشه فرش دستباف ایجاد شد/چین بازار بکر برای صادرات فرش ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف در جمع خبرنگاران گفت: یونیدو به عنوان یک سازمان بین‌المللی، ۴۰ سال است که در دنیا بر روی شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی کار کرده و بر این اساس بالغ بر ده سال است که در ایران کار خود را در این حوزه آغاز کرده است. بر این اساس در بخش فرش از سال ۸۹ تاکنون، تلاش بسیاری برای ایجاد خوشه‌های فرش دستباف صورت گرفته که اولین خوشه نیز در استان خراسان شمالی شکل گرفته است.

رئیس خوشه‌های فرش دستباف افزود: هم اکنون هفده خوشه فرش دستباف در هفده استان کشور ایجاد شده است. البته مسئولیت خوشه‌های صنعتی با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است؛ اما موضوع شکل‌گیری خوشه‌های فرش دستباف یک موضوع بین دستگاهی است.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای مرکز ملی فرش ایران، ۴۶۰ میلیون دلار فرش دستباف صادر شده است که اگرچه عدد بسیار کوچکی را شامل شده و کمتر از صادرات یک پتروشیمی در کشور است، اما به هر حال اشتغالزایی مستقیمی را در بر داشته و به صورت بسیار مستقیم، در موضوع اشتغالزایی موثر است.

به گفته امین، سازمان صنایع کوچک هم اکنون با ورود به استان‌های کشور، تلاش کرده تا مشکلات هنر-صنعت فرش ایرانی را حل کند و بر این اساس ظرف سه سال گذشته، تیم‌هایی را برای شناسایی و رفع مشکلات خوشه‌های فرش دستباف طراحی کرده است؛ در این میان، در ده سال ۸۱ حلقه مفقوده در خوشه ها شناسایی شده که ۲۵ مورد از آنها برطرف شده است.

وی اظهار داشت: فقط در سال ۹۶ معادل ۳۷۰ دوره آموزشی برگزار شده که در عین حال هم ۴۶ تور صنعتی داخلی و خارجی نیز طراحی و اجرا شده است؛ این در حالی است که در سال ۹۷ نیز کمک های مالی برای حضور ذی نفعان در نمایشگاههای داخلی و خارجی پرداخت شده است.

امین ادامه داد: ۷۰ تا ۸۰ درصد فرش دستباف ایران به بازارهای دنیا صادر می شود، این در حالی است که هم اکنون به جای اینکه بر روی بازارهای سنتی صادراتی فرش دستباف تمرکز شود، بر روی بازارهای جدید تمرکز کرده ایم که بیشتر در جنوب شرق آسیا و چین متمرکز است. این در حالی است که اگر چین رو به فرش دستباف ایرانی و خرید آن بیاورد، به طور قطع می تواند تمام فرش های دستباف ایرانی را خریداری نماید.

وی تصریح کرد: مزیتهای زیادی در حضور فرش دستباف ایرانی در بازارهای چین و شرق آسیا وجود دارد و البته امکان ری اکسپورت یا صادرات مجدد از این کشورها به سایر بازارهای دنیا نیز وجود دارد. در این زمینه