به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌های سازمان صدا و سیما از سوم شهریور در استان چهارمحال و بختیاری در حالی آغاز به کار کرد که نخستین روز از این جشنواره با درخشش فعالان صدا و سیمای مرکز زنجان همراه بود.

در کمیسیون سیما، مهدی عباسی برای تهیه‌کنندگی برنامه نوجوان «حس خوب» حائز رتبه نخست شد و جایزه بهترین گرافیست برای همین برنامه هم به مهدی آقامحمدی از زنجان رسید. جایزه برترین نویسندگی برای برنامه «حس خوب» به سیما ثبوتی از مرکز زنجان تعلق گرفت.

ضمن اینکه برنامه حس خوب در تیتراژ و اجرا هم شایسته تقدیر شد. اما تدوین‌گر برنامه روستامحور «بیزم ائلر»، خانم میرزایی جایزه بهترین تدوین‌گر را از آن خود کرد و بهمن رحمانی هم برای کارگردانی این برنامه شایسته تقدیر شناخته شد. التفات داوودی نیز در بخش موسیقی برای موسیقی «کالای ایرانی» با محوریت عنوان سال رتبه نخست این بخش را کسب کرد.

در کمسیون فضای مجازی این جشنواره نیز اثر کاریکاتور مرضیه تاجی‌زادگان با موضوع «همت منهای نفت» در بخش عنوان سال حائز رتبه برترشد. همچنین آثار این معاونت در بخش «موشن گرافیک، پوستر، داب اسمش و دوبله» نیز شایسته تقدیر شناخته شد.

در کمیسیون خبر نیز دیپلم افتخار بهترین گزارش در بخش جنبی – اقتصاد مقاومتی با عنوان «لاستیک‌های فرسوده» به مریم محمدی، گزارشگر صدا و سیمای مرکز زنجان رسید.

گفتنی است، این جشنواره تا روز دوشنبه 5 شهریور ادامه خواهد داشت.