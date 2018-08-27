به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: از نام (توافق) «نفتا» خلاص خواهیم شد و نام آن را توافق تجاری آمریکا- مکزیک می گذاریم.

بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رئیس جمهوری مکزیک به ترامپ اعلام کرد که این کشور برای پیوستن کانادا به این توافق تمایل دارد؛ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پاسخ به وی گفته است که واشنگتن به دنبال انعقاد توافق جداگانه ای با کانادا است.

وزارت خارجه کانادا نیز امروز در واکنش به این ماجرا، تأکید کرد که این کشور از تداوم خوش بینی های شرکای مذاکره کننده اوتاوا در این راستا خرسند است.

وزارت خارجه کانادا در این خصوص اعلام کرد: پیشرفت در مذاکرات آمریکا و مکزیک به عنوان پیش زمینه ای برای هرگونه توافق جدید و بازمذاکره پیرامون نفتا لازم به نظر می رسد.