پخش قسمت جدید «کلاه قرمزی۹۷» در روز عید غدیر خم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، قسمت جدید مجموعه «کلاه قرمزی ۹۷» پنجشنبه ۸ شهریور ساعت ۱۵ مصادف با عید غدیر خم پخش می شود و تکرار آن نیز ساعت ۲۳ همان روز خواهد بود. همچنین روز جمعه ساعت ۲۱ نیز قسمت دیگری از این مجموعه روانه آنتن می شود.

مجموعه «کلاه قرمزی» نوروز ۹۷ با عروسک های جدیدی از جمله خونه بغلی، موش، گربه و عروسک «داداش گلم» پخش شد و قسمت های دیگری از این مجموعه نیز در اعیاد و مناسبت های مختلف روانه آنتن می شود.

«کلاه قرمزی» کاری است از گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما به تهیه کنندگی حمید مدرسی، کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب که با چند نسل از مخاطبان خود همراه بوده است.