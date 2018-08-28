درخشش رسانه استانی مرکز ایلام در جشنواره تولیدات

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام گفت: برنامه سازان این مرکز توانستند با درخشش در جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما ، هفت عنوان برتر در بخش های مختلف جشنواره را از آن خود کنند.

علیرضا شیروی افزود: آقایان روح الله اکبری در بخش بهترین کارگردانی فیلم مستند برای مستند جلیل و خلیل ،طالب قبادزاده در بخش تهیه کنندگی برنامه نسیم ،محمد جواد شوهانی در بخش موسیقی ایلام و خانم ها معصومه دارابی برای اثر پژوهشی معرفی مشاغل ، شرایط و چگونگی کارآفرینی با نگاه به فرصت های شغلی موجود در استان در بخش اقتصادی، طیبه فهیمی نژاددر بخش تهیه کنندگی رادیو برای مستند روشنا (ویژه شعار سال و اقتصاد مقاومتی) ، مریم امینی در بخش تهیه کنندگی رادیو برای برنامه های سلام هام ولاتی (روستا ) و مستند دقیقه ی پنجاه و پنجم ( ویژه دفاع مقدس) توانستند عناوین برتر بیست ویکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز را از آن خود کنند.

به گفته مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام همچنین از علی محمد ارسلانی برای اثر پژوهشی آواها و نواهای ایلامی تقدیر شد.

شیروی گفت: صدا و سیمای مرکز ایلام ، در این جشنواره بیش از ۱۰۰اثر در حوزه ها ی صدا ، سیما ، خبر، موسیقی ، پژوهش و فضا ی مجازی را تولید و به دبیرخانه بیست و یکمین جشنواره تولیدات مراکز استان ها ارسال کرد.