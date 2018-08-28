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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

دبیر اجرایی جشنواره تشریح کرد:

جزئیات برگزاری جشنواره‌ بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در تبریز

جزئیات برگزاری جشنواره‌ بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در تبریز

تبریز - دبیر اجرایی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان تبریز جزئیات برگزاری این جشنواره را تشریح و برنامه‌های آن را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، طاهر فرنود در جلسه هم‌اندیشی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان تبریز گفت: به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و تحقق نگرش عدالت فرهنگی و تمرکز زدایی برنامه‌های فرهنگی، این جشنواره امسال در تبریز همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آثار منتخب سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان به منظور تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد فضای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها در مراکز استان‌های کشور از جمله تبریز اکران می‌شوند.

فرنود، دبیر جشنواره را محمدمحمدپور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرد و گفت: انجمن سینمای جوانان تبریز نیز قرار است کارهای اجرایی جشنواره را انجام دهد. محل اصلی برگزاری جشنواره و اکران فلیم‌ها، مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹بهمن، موسسه سینمایی الف خواهد بود.

وی درباره زمان برگزاری جشنواره و اکران فیلم‌ها تشریح کرد: شنبه، ۱۰ شهریور سال جاری مراسم افتتاح این جشنواره در تبریز همزمان با اکران رایگان یکی از فیلم‌ها برگزار می‌شود و جشنواره تا ۱۴شهریور ادامه خواهد یافت.

دبیر اجرایی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تبریز افزود: هرروز ۲فیلم در سانس‌های ساعت ۱۸ و ۲۰ اکران خواهند شد و بلیط‌ها به قیمت ۱۰هزار تومان از سایت اینترنتی Eblit.com قابل خریداری می‌باشد. برای خریدارهای جمعی نیز تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درخصوص بخش جنبی این جشنواره گفت: نمایشگاه کودک و نوجوان برای معرفی فعالان فرهنگی و آموزشی در مجتمع سینمایی الف برپا خواهد شد که در این بخش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی یاری‌گر ما خواهد بود.

فرنود یادآور شد: ۵فیلم ماندگار حوزه کودک و نوجوان نیز در حاشیه این جشنواره به صورت رایگان جهت ایجاد فضای نشاط‌انگیز بین خانواده‌ها در پارک‌ها یا فضاهای دیگر شهری اکران خواهند شد.

کد مطلب 4387666

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