نماز جماعت در ۸۰ مسجد و حسینیه شهر رفسنجان اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس رمضانیپور صبح سه شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان رفسنجان اظهار داشت: نماز برترین و بالاترین کار برای همه محسوب میشود و اهمیت آن آنقدر زیاد است که در نظام مجاز شدیم که ۲۰ دقیقه از وقت اداری را به اقامه نماز اختصاص دهیم.
وی با بیان اینکه اهمیت نماز بسیار بالاست و بالاترین معروف است و ترک آن بزرگترین منکر است، افزود: اگر بینمازی در جامعه حاکم شود تمام برکات از بین میبرد و گرفتاریهای در جامعه بوجود می آورد.
امام جمعه رفسنجان در ادامه عنوان کرد: در رفسنجان وضعیت مناسبی نسبت به نماز داریم و تقریبا تمام مساجد داخل شهر و برخی حسینیهها و تکایا نماز جماعت دارند، به نحوی که در بیش از ۸۰ حسینیه و مسجد داخل شهر نماز جماعت اقامه میشود.
رمضانی پور بیان کرد: یکی از مساجد شهر طرح ورزش صبحگاهی بعد از نماز صبح را اجرا کرده و جوانان زیادی را به این سمت کشانده است که کار خوبی است و ابتکاراتی را باید به کار بگیریم که افراد را به نماز جلب کنیم.
وی تصریح کرد: باید ابتکاراتی به کار برده شود تا اقامه نماز صبح رونق بیشتری بگیرد چرا که نورانیتی که در نماز صبح است درجهاش بالاتر از سایر نمازهاست و مستحب است نماز صبح طولانیتر خوانده شود.
وی با بیان اینکه خواب بعد از نماز صبح مذموم و شوم است، تصریح کرد: رزق انسان بعد از نماز صبح توزیع میشود رزق به معنای اهم است نه اخص که انواع رزقهایی که در طول عمرمان باید دریافت کنیم و بینالطلوعین تقسیم میشود.
امام جمعه رفسنجان ابراز کرد: اکثریت ادارات ما نماز جماعت دارند و اکثریت مدارس شهرستان هم در سال تحصیلی به اقامه نماز اهتمام میورزند و ستاد اقامه شهرستان فعال است و مسئولان ادارات انگیزه و دارند.
رمضانی پور یادآور شد: درجه ایمان افراد متفاوت است گاهی با یک برخورد سرد و بیتوجهی فرد دلسرد میشود و از همان میزان کم ایمانی که دارد دوری میجوید باید جواب اربابرجوع را به خوبی داد و خدمت کرد. اگر کاری برای کسی نمیتوانید انجام دهید فرصتی در اختیارش قرار دهید تحویلش بگیرید و با او حرف بزنید تا از نظام و انقلاب فاصله نگیرد.
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