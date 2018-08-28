آغاز طرح نظارتی بازگشایی مدارس از دهم شهریور در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، علی پرزحمت در این باره اظهار کرد: گشت های مشترک بازرسی در طرح نظارتی بازگشایی مدارس بر روی کالاهای مرتبط از جمله لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک نظارت میکنند.
پرزحمت افزود: درج نکردن قیمت، ندادن فاکتور خرید، گران فروشی و عرضه کالاهای خارجی قاچاق از جمله تخلفاتی است که بازرسان در این طرح به آن توجه دارند.
وی اضافه کرد: متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
به گفته پرزحمت، با توجه به افزایش سفر در روزهای پایانی تابستان، در این طرح علاوه بر واحدهای صنفی، بر پایانههای مسافر بری و مجتمعهای بین راهی نظارت میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در طرح نظارتی بازگشایی مدارس ۶۰ بازرس و ۵۵ ناظر افتخاری فعالیت دارند.
پرزحمت افزود: فعالیت ناظران افتخاری به صورت نامحسوس است.
وی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات، مراتب را از طریق شماره ۱۲۴ اطلاع دهند.
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