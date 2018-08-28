به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، آیت‌الله علیرضا اعرافی در مراسم روز پزشک و تجلیل از پزشکان نمونه استان که در تالار مرکزی شهر قم برگزار شد گفت: حضرت علی(ع) برای پیامبر(ص) واژه طبیب به کاربردند و پیامبر(ص) نیز طبابت جز شخصیتشان بود.

وی بیان داشت: طبابت آن زمان اوج می‌گیرد که طبیب دارای جهان‌بینی الهی باشد، پزشکی و سلامت از چهار ضلع بزرگ برخوردار است که یک ضلع آن دانش و مهارت است و سه ضلع دیگر فلسفه پزشکی، حقوق و فقه پزشکی و اخلاق و ارزش‌های سلامت و پزشکی است که به‌عنوان روح و جان پزشک به شمار می‌رود.

امام‌جمعه قم با اشاره به تمدن اسلامی گفت: در تمدن اسلامی پزشکی یک امر ساده نبوده و ابوعلی سینا در آثار خود اثر فلسفی را بانام شفا و کتاب طب را بانام قانون نام‌گذاری می‌کنند که این نشان می‌دهد که پزشکی با یک تجربه اندک به دست نمی‌آید و پزشکی دانش و علم بزرگی است که قوانین خاص خودش را نیز دارد.

وی تأکید کرد: باید پزشکی را یک دانش مهم و مبتنی بر متدولوژی درست بدانیم که پزشکی نیاز به جهان‌بینی الهی داشته و خدمت به‌سلامت جامعه باید بر محور اخلاق استوار باشد.

آیت‌الله اعرافی به موضوع عدالت در حوزه سلامت و پزشکی اشاره کرد و گفت: این موضوع ازجمله مسائلی است که باید همواره موردتوجه بوده و باید آن‌یک شاخصه مهم بدانیم و توجه داشته باشیم که در یک نگاه بین‌المللی از این عدالت برخوردار نیستیم که نمونه آن برخی کشورهای آفریقایی است که حداقل‌ های سلامت و بهداشت را هم ندارند.

وی به توسعه سلامت و بهداشت در ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: به برکت نظام اسلامی ایران شاهد این موضوع مهم هستیم و امروز در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم که خادمان سلامت شاخص‌ها را تغییر داده و تفاوت در زیرساخت‌ها کاملاً مشهود است.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: توجه به امر تحقیقات و مطالعات از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید توجه داشته باشیم که همه کارها بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شود و باید کمک کرد تا نگاه تحقیقاتی گسترش یابد.

آیت‌الله اعرافی گفت: مقوله اخلاق و هنرهای ارتباطی از دیگر مسائلی است که باید در جامعه ما رقم بخورد و زنجیره پزشکی باید روزبه‌روز در این عرصه به اعتلا برسد.