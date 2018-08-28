به گزارش خبرگزاری مهر، در چند سال گذشته موانع گوناگونی سبب شده که اقتصاد ایران با وجود سیاستگذاری‌های انجام‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز نظام نتواند به اهداف از پیش تعیین‌شده نزدیک شود.

کاهش فزاینده رشد اقتصادی و عدم رشد بخش خصوصی موجب شده رتبه ایران در رتبه‌بندی‌های مختلف به خصوص در رتبه بندی های اعلامی از سوی بانک جهانی، مطلوب نباشد.

طبق آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار نزول یافته است. به همین منظور برنامه «پیشران» امروز (۶ شهریور ماه) به بررسی عوامل و دلایل بازدارنده در فضای کسب و کار ایران و راهکارهای بهبود آن می پردازد.

مهدی مفیدی مجری برنامه «پیشران» میزبان محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و حمید پاداش عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران خواهد بود.

برنامه «پیشران» به تهیه کنندگی سودابه آقاجانیان سه شنبه ها ساعت ۲۱ به طور زنده با حضور مسئولان، استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی پخش می شود و به بررسی مسائل حوزه اقتصاد، کسب و کار، کارآفرینی و چالش های مرتبط به آنها می پردازد.