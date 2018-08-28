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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۱۶

هشدار اتحادیه‌اروپا به ترامپ درباره احتمال افزایش تعرفه‌های گمرکی

هشدار اتحادیه‌اروپا به ترامپ درباره احتمال افزایش تعرفه‌های گمرکی

سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اتحادیه به افزایش تعرفه‌ های گمرگی کالاهای اروپائی توسط آمریکا واکنش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «دنیل روزاریو» (Daniel Rosario) سخنگوی کمیسیون اروپا امروز سه شنبه اعلام کرد که این اتحادیه در صورت افزایش تعرفه‌ های گمرگی کالاهای اروپائی توسط آمریکا، به آن واکنش نشان خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: اگر آمریکا تعرفه‌های گمرکی کالاهای صادراتی اروپا را افزایش دهد، اتحادیه اروپا آماده پاسخگویی به این اقدام است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش اعلام کرده بود که تعرفه های گمرکی خودورهای وارداتی از کشورهای اروپایی را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد.

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ترامپ ماه گذشته برای گفتگو در مورد مناسبات اقتصادی فیمابین در کاخ سفید دیدار کرده بودند.

کد مطلب 4388057

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