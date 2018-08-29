نوجوانان برنامه سازی می کنند/ «اقیانوس آرام» با الگوی «نیمرخ»

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگومحور «اقیانوس آرام» با محوریت نوجوان به کارگردانی هادی نعمت اللهی و تهیه کنندگی وحید ملتجی تولید می شود که در آن نوجوانان قصه های پرماجرای زندگی خود را روایت می کنند و از مهرماه روی آنتن شبکه دو می رود.

هادی نعمت اللهی کارگردان برنامه «اقیانوس آرام» با بیان اینکه برنامه به مشکلات نوجوانان در خانواده، مدرسه و جامعه می پردازد، گفت: برنامه «اقیانوس آرام» گفتگومحور است و در هر برنامه یک نوجوان با داستانی خاص و شنیدنی به همراه یک مهمان بزرگسال از چهره های سرشناس متناسب با موضوع برنامه حضور دارند.

وی افزود: تلاش ما این است که نوجوانان حضور فعالی در برنامه داشته باشند و به جز برخی کارهای تخصصی و فنی تمام کارها از جمله ساخت کلیپ، خواندن نریشن و تیزرهای تبلیغاتی با کمک خود نوجوانان انجام بگیرد برای همین هم نوجوانان حاضر در برنامه را در قالب گروه های جداگانه دختران و پسران سازماندهی کرده ایم و در نظر داریم که قبل از شروع برنامه بعضی آموزش‌های فنی و محتوایی را به وسیله استادان به نوجوانان ارائه کنیم.

احمد ذوعلم مدیر طرح و برنامه اوج کودک و نوجوان هم با بیان این که باید بستر فعالیت نوجوانان در جامعه را فراهم کرد، عنوان کرد: از سال ۹۶ که مدیریت و تیم جدید به بخش کودک و نوجوان سازمان رسانه ای اوج آمد متوجه شدیم که بیشتر برنامه سازان به سراغ کار در حوزه کودک می روند که راحت‌تر است. بر همین اساس اوج کودک و نوجوان مصمم است که ۷۰ درصد فعالیت های خود را روی کار در حوزه نوجوان که سخت‌تر است متمرکز کند.

وی درباره مراحل پیش تولید برنامه تلوزیونی «اقیانوس آرام» توضیح داد: ما به سراغ تعداد زیادی از کارشناسان مذهبی و روانشناسان حوزه نوجوان رفتیم تا ابتدا مساله اصلی نوجوان را پیدا کنیم و اکثر کارشناسان بیان کردند که مساله اصلی نوجوانان قابل اعتماد بودن است.

ذوعلم در پایان با اشاره به برنامه های نوجوانانه دهه ۷۰ عنوان کرد: برنامه نوجوانانه «نیم رخ» در دهه ۷۰ حرف های جدی می زد و این باعث می شد که نوجوانان عمیق تر بشوند و حال برنامه «اقیانوس آرام» قرار است همان الگو را دنبال کند چون معتقد هستیم دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها جامعه را شگفت زده خواهند کرد.