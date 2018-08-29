ماشین سازی انگیزه زیادی دارد/ به بازیکنان گفتم بازی سختی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جان توشاک ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی ماشین سازی با تراکتورسازی تبریز گفت: دربی همیشه سخت است و من میدانم دربی تبریز نیز خیلی سخت خواهد بود، تیم حریف نیز انگیزه بالایی دارد و برای همین به بازیکنان گفتم بازی سختی در پیش داریم.

وی گفت: نباید بازی با ماشین سازی را ساده فرض کنیم. بازی مهم و سختی در پیش خواهیم داشت و تمام تلاش خود را می کنیم تا در خانه و مقابل هواداران نتیجه پیروزی را کسب کنیم.

توشاک با تاکید بر اینکه امیدوارم روند بازی فردا همچون نیمه دوم بازی هفته قبل مقابل سپاهان باشد، ادامه داد: به زمان نیاز دارم، باید به شناخت تیم خودم بپردازم و برای تراکتورسازی وقت بگذارم.

وی در خصوص بازی تیمش برابر سپاهان نیز گفت: ما در نیمه دوم بازی مقابل سپاهان عملکرد خوبی داشتیم و نتیجه عادلانه ای بدست آمد.

توشاک در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز اظهار کرد: ما محروم و مصدوم برای بازی فردا نداریم.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به موفقیت باید صبور باشیم، گفت: من از عملکرد شاگردانم در بازی مقابل سپاهان رضایت دارم و تلاش می‌کنیم روند رو به رشدی داشته باشیم.

توشاک با اشاره به اینکه از نفرات خط دفاعی تیمش راضی است، ادامه داد: من از عملکرد خط دفاعی تیم خود راضی هستم و به دنبال جذب بازیکنی در این خط نیستیم.

وی در خصوص تعطیلی پیش روی لیگ برتر ایران نیز گفت: در همه جای دنیا این تعطیلات وجود دارد و فوتبال همیشه به این شکل بوده است.

وی در خصوص یوسف سیدی نیز گفت: وی دیگر بازیکن ما نیست.

توشاک در خصوص احتمال جذب رامین رضاییان نیز اظهار داشت: تمرکز من تنها روی نفرات کنونی تیم است. فعلا این اتفاق نیفتاده است.

سرمربی تراکتورسازی در خصوص هواداران تیمش نیز گفت: آنها فوق العاده هستند. از آنها برای حمایت هایی که می کنند تشکر میکنم. در بازی قبلی به بازیکنان گفتم که نیازی نیست من به شما روحیه بدهم و بلکه همین هواداران انگیزه کافی را به شما تزریق می کنند.