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۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

سرمربی تراکتورسازی تبریز:

ماشین سازی انگیزه زیادی دارد/ به بازیکنان گفتم بازی سختی داریم

ماشین سازی انگیزه زیادی دارد/ به بازیکنان گفتم بازی سختی داریم

تبریز- سرمربی تراکتورسازی تبریز گفت: ماشین سازی انگیزه زیادی دارد و باید با تمام توان مقابل این تیم به میدان برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، جان توشاک ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی ماشین سازی با تراکتورسازی تبریز گفت: دربی همیشه سخت است و من میدانم دربی تبریز نیز خیلی سخت خواهد بود، تیم حریف نیز انگیزه بالایی دارد و برای همین به بازیکنان گفتم بازی سختی در پیش داریم.

وی گفت: نباید بازی با ماشین سازی را ساده فرض کنیم. بازی مهم و سختی در پیش خواهیم داشت و تمام تلاش خود را می کنیم تا در خانه و مقابل هواداران نتیجه پیروزی را کسب کنیم.

توشاک با تاکید بر اینکه امیدوارم روند بازی فردا همچون نیمه دوم بازی هفته قبل مقابل سپاهان باشد، ادامه داد: به زمان نیاز دارم، باید به شناخت تیم خودم بپردازم و برای تراکتورسازی وقت بگذارم.

وی در خصوص بازی تیمش برابر سپاهان نیز گفت: ما در نیمه دوم بازی مقابل سپاهان عملکرد خوبی داشتیم و نتیجه عادلانه ای بدست آمد.

توشاک در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز اظهار کرد: ما محروم و مصدوم برای بازی فردا نداریم.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به موفقیت باید صبور باشیم، گفت: من از عملکرد شاگردانم در بازی مقابل سپاهان رضایت دارم و تلاش می‌کنیم روند رو به رشدی داشته باشیم.

توشاک با اشاره به اینکه از نفرات خط دفاعی تیمش راضی است، ادامه داد: من از عملکرد خط دفاعی تیم خود راضی هستم و به دنبال جذب بازیکنی در این خط نیستیم.

وی در خصوص تعطیلی پیش روی لیگ برتر ایران نیز گفت: در همه جای دنیا این تعطیلات وجود دارد و فوتبال همیشه به این شکل بوده است.

وی در خصوص یوسف سیدی نیز گفت: وی دیگر بازیکن ما نیست.

توشاک در خصوص احتمال جذب رامین رضاییان نیز اظهار داشت: تمرکز من تنها روی نفرات کنونی تیم است. فعلا این اتفاق نیفتاده است.

سرمربی تراکتورسازی در خصوص هواداران تیمش نیز گفت: آنها فوق العاده هستند. از آنها برای حمایت هایی که می کنند تشکر میکنم. در بازی قبلی به بازیکنان گفتم که نیازی نیست من به شما روحیه بدهم و بلکه همین هواداران انگیزه کافی را به شما تزریق می کنند.

کد مطلب 4388681

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