سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ بیشترین علت تصادف در جاده های ایلام

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تعطیلات پایانی هفته و افزایش سفرهای تابستانی رانندگان عزیز باید نکاتی را در طول سفرها مورد توجه قرار دهند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه حدود ۴۵ درصد از تصادفات ماه های گذشته مربوط به سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ وسایل نقلیه در محورهای برون شهری بوده است، رانندگان عزیز در طول محورها جهت پیشگیری از وقوع چنین تصادفاتی با رعایت سرعت مطئنه و پرهیز از سبقت های غیرمجاز که موجب بروز تصادفات دلخراش می شوند رانندگی کنند.

وی ادامه داد: با توجه به نقش مهم علت خستگی و خواب آلودگی در تصادفات، از رانندگان عزیز تقاضا می شود در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی سریعا خودروی خود را در توقف گاه مناسب توقف داده و پس از بدست آوردن هوشیاری کامل مجددا شروع به رانندگی کنند.

وی در پایان گفت: نیروهای پلیس راه در روزهای پنج شنبه و جمعه جهت خدمت رسانی مطلوب به مسافران در آماده باش بوده و به صورت محسوس و نامحسوس در قالب تیمهای گشتی در سطح محورهای برون شهری گشت زنی کرده و جهت پیشگیری از تصادفات جاده ای با تخلفات رانندگان بویژه تخلفات حادثه ساز برخورد جدی و بدون اغماض خواهند داشت.