به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، دوازدهمین روز از بازی های آسیایی در حالی به پایان رسید که کاروان ایران موفق نشد مدال طلا به دست بیاورد اما جایگاه پنجم خود را با ۱۹ طلا در جدول توزیع مدال ها حفظ کرد. از سوی دیگر کشورهای ازبکستان، چین تایپه و هندوستان به ترتیب دارای ۱۵، ۱۴ و ۱۳ مدال طلا هستند و احتمال اینکه جایگاه ایران را تهدید کنند وجود دارد.

نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص تاکید کرد که جای هیچ نگرانی وجود ندارد و ایران این جایگاه را حفظ خواهد کرد.

سجادی گفت: جایگاه پنجمی ما قطعی است. نگران از دست رفتن عنوان پنجمی در بازی های آسیایی اندونزی نیستیم.

وی درباره اینکه ازبکستان تعداد مدالهای طلایش را به ایران نزدیک کرده است، تاکید کرد: مشکلی نیست و همانطور که گفتم نگران جایگاهمان نیستیم.

سجادی در خصوص نتایج ورزشکاران ایران در روز دوازدهم یادآور شد: تمام ورزشکاران، مربیان و فدراسیون ها تلاش کردند. اگر یکی دو مدال نقره امروز ما هم طلا می شد بهتر بود. خوشحال شدیم بسکتبال و والیبال به فینال رفتند. ان شاءالله که در فینال هم پیروز باشند.

سرپرست کاروان ایران در ادامه گفت: ما همین الان هم نسبت به دوره قبل یک مدال بیشتر گرفته ایم. امیدوارم از نظر مرغوبیت مدال هم بیشتر شویم.

سجادی در پاسخ به سئوالی درباره ناداوری در بعضی از مسابقات و به ضرر ورزشکاران ایران و اینکه آیا مسئولان ورزش ایران به این مسئله اعتراض خواهند کرد یا خیر؟ گفت: خب ما از نظر فنی و قانونی اقدام می کنیم ولی معمولا این اقدامات ثمری ندارد. وقتی مسابقات تمام می شود نتیجه بر نمی گردد.