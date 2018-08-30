ترامپ در مورد احتمال خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی هشدار داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» در گفتگو با بلومبرگ گفت که اگر «سازمان تجارت جهانی اصلاح نشود»، آمریکا از عضویت این سازمان خارج می شود.

ماه گذشته، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با خبرنگاران مدعی شد که سازمان تجارت جهانی ظرف سالهای گذشته با آمریکا «بسیار بد» رفتار کرده است (!) و این سازمان مستقر در ژنو نیازمند «اِعمال تغییرات در شیوه های مرسوم خود» است.

«رابرت لایتهایزر» نماینده تجاری آمریکا در این سازمان پذیرش عضویت چین در سازمان تجارت جهانی را یک اشتباه خواند و نظام حل و فصل اختلافات را در این سازمان جهانی به مداخله در حاکمیت آمریکا متهم کرد.

دولت ترامپ نیز اخیراً روند انتصاب قضات برای تشکیلات فرجام خواهی این سازمان جهانی را با موانعی مواجه ساخت.

گفتنی است که روز چهارشنبه، واشنگتن علیه تعرفه های تلافی جویانه روسیه نزد سازمان تجارت جهانی اقامه دعوی کرد؛ اقدامی که در واقع واکنش مسکو به تعرفه های اعمالی دولت ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم بود.