درگیری لفظی شدید مسعود بارزانی با فرستاده ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع آگاه با اشاره به دیدار مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق و برت مک‌گورک فرستاده دونالد ترامپ از مشاجره لفظی شدید میان طرفین خبر دادند.

بر اساس این گزارش، مشاجره هنگامی بالا گرفت که برت مک‌گورک از بارزانی خواست که در نشستی برای ملحق شدن کردها به ائتلاف النصر به منظور تشکیل هسته اولیه ائتلاف بزرگ پارلمانی عراق مشارکت کند که بارزانی با درخواست وی مخالفت کرد و خطاب به فرستاده ترامپ گفت که کردها خطوط قرمزی بر هیچ فرد یا طرفی ندارند و با هر که خواسته های آنها را برآورده کند و حقوق کردها را تضمین کند، ائتلاف خواهند کرد.

این موضع گیری بارزانی سبب شد که نماینده ترامپ بارزانی را تهدید کند و خطاب به وی بگوید: به نظر می رسد که تو هنوز از همه پرسی درس نگرفته ای؟

بارزانی ناخرسند از نحوه حرف زدن نماینده ترامپ به وی اعلام کرد که زیر بار دیکته هایش نمی رود و اینکه این شیوه حرف زدن مک‌گورک قابل قبول نیست.