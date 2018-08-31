دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی میزبان ۶۰۰ طراح سئوال آزمون دانشنامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد آقاجانی در آیین افتتاحیه شصت و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و دومین آزمون دانشنامه فوق تخصصی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، میزبانی آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی را مایه افتخار دانشگاه دانست.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این دوره از آزمونها ضمن فعالیت پنج کمیته با حضور ۸۰ نفر نیروی انسانی در حوزه های IT، تدارکات، پشتیبانی، مراقبت و محافظت و همچنین روابط عمومی و اطلاع رسانی افتخار میزبانی ۶۰۰ استاد را دارد.

وی ادامه داد: در این دوره سیستم های اطلاع رسانی، سخت افزاری، نرم افزاری و دسترسی به شبکه های اطلاعاتی ضمن حفظ کامل امنیت برقرار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در شصتمین سال تاسیس خود مفتخر است در سالهای فعالیت خود ضمن تربیت ۶۶ هزار دانش آموخته فارغ التحصیل که از مجموع این تعداد ۱۵ هزار نفر در رشته دکتری عمومی، ۸ هزار متخصص و فوق تخصص و یک هزار دکتری تخصصی را در کارنامه درخشان خود دارد.

وی ادامه داد: ردپای ارائه خدمات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در سراسر کشور دیده می شود، متخصصان و فوق تخصصان این دانشگاه معادل یک سوم کل متخصصان وزارت بهداشت است که همواره منشا اثر هستند.

آقاجانی در ادامه به یک هزار و ۴۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه، ۱۳ هزار دانشجو (که ۴۰ درصد این تعداد در مقطع تخصص تحصیل می کنند) که در ۲۵۰ رشته تحصیل می کنند اشاره کرد.

وی اظهار امیدواری کرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همانند سال های گذشته میزبان خوبی برای برگزاری این دوره از آزمونها باشد و این دوره مهم با کمترین نقص و کاستی برگزار شود.