به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد در سخنانی با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، اظهار داشت: این عید امسال با شکوه بیشتری در کشور جشن گرفته شد و امیدواریم هر سال اجتماع و مراسم شادی و جشن به این مناسبت گسترده‌تر شود.

وی به روز مباهله اشاره کرد و گفت: مباهله رویداد مهمی در تاریخ اسلام است که آیه‌ای نیز در این خصوص در شأن اهل بیت پیامبر اسلام(ص) نازل شده است.

باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را بخش تعاونی بر عهده بگیرد

مدیر حوزه های علمیه کشور همچنین با اشاره به روز تعاون، گفت: به رغم جایگاهی که تعاون در قانون اساسی دارد اما تاکنون این بخش با آنچه که در قانون آمده است فاصله دارد که باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را بخش تعاونی بر عهده بگیرد که امیدواریم در این زمینه بانک‌ها با ارائه تسهیلات و همت جوانان، تعاونی‌ها رونق بگیرند.

وی در خصوص بانکداری اسلامی نیز گفت: مقوله بانکداری همچنان جای سخن دارد که باید نظر مراجع تقلید و صاحب نظران در بازنگری قانون بانکداری اسلامی بر مبنای اسلام و توسعه سرمایه‌گذاری دیده شود که امروز در زمینه‌های مختلف از جمله سود بانکی، دیرکرد و تسهیلات مراجع تقلید دغدغه‌هایی دارند که انتظار می‌رود بانک مرکزی در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد و اصلاحات مد نظر صورت گیرد.

حمایت از چاپ کتاب بیشتر شود

آیت الله اعرافی گفت: قم به عنوان یکی از قطب‌های چاپ و تولید کتاب است که باید در عرصه چاپ حمایت‌های بیشتری از بخش خصوصی و دولتی صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری، گفت: امسال نیازمند حمایت از تولید و ایجاد اشتغال هستیم که این موارد مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود تا مشکلات داخل کشور کمتر شود.

پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف چشمگیر است

امام جمعه قم عنوان کرد: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف چشمگیر بوده است که پیشرفت‌های نظامی در سپاه و ارتش و بسیج پشتوانه کشور است و امروز ایران اسلامی به رغم همه تحریم‌ها و تهدیدها می‌تواند از سد مشکلات عبور کند.

آیت الله اعرافی گفت: امروز به ترامپ و همه پیمان شکنان می‌گوییم به فضل الهی در برابر همه آنان خواهیم ایستاد و طعم تلخ شکست را به آنان خواهیم چشاند.