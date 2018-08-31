ترامپ سازمان تجارت جهانی را به خروج آمریکا از آن تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ گفت: اگر رفتارشان را تغییر ندهند از سازمان تجارت جهانی بیرون می‌آیم.

سازمان تجارت جهانی برای تدوین قوانینی جهت تجارت جهانی و حل مناقشات میان کشورها تشکیل شده است اما ترامپ که به دنبال وضع سیاست‌های حمایتی از اقتصاد آمریکاست، می‌گوید این سازمان با آمریکا «غیرمنصفانه» برخورد می‌کند.

این درحالی است که واشنگتن اخیرا مانع انتخاب قضات جدید در سازمان تجارت جهانی شده است، کاری که بالقوه می‌تواند این سازمان را در صدور آراء جدید فلج کند.

ایالات متحده در ماه‌های اخیر در جبهه‌های مختلفی درگیر مناقشه‌های تجاری تلافی‌جویانه بوده است.

مناقشه تجاری با چین عملا به گلاویز شدن ۲ قدرت بزرگ اقتصادی جهان برای نفوذ هر چه بیشتر تبدیل شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

ترامپ بر شماری از کالاهای وارداتی در آمریکا تعرفه‌های گمرکی وضع کرده است.

براساس گزارش بلومبرگ احتمال دارد دور سوم تعرفه‌های گمرکی بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای چینی هفته آینده برای اظهار نظر عمومی منتشر شود.

هنگامی که در جریان یک مصاحبه از ترامپ خواسته شد که این موضوع را تأیید کند، وی گفت که این مساله «به کلی غلط نیست.»

چین به تعرفه‌های آمریکا از طریق وضع مالیات‌ متقابل با ارزش مشابه بر کالاهای امریکایی و نیز شکایت به سازمان تجارت جهانی پاسخ داده است.